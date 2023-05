Kulturtipps für München vom 26. Mai 2023 – Freeman Festival, Tanz den Gasteig, Ausstellungen „Rette die Welt“ und „Lost Children“

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die vielleicht nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Zwischen Samstag, den 27. und Montag, den 29. Mai 2023 gastiert das Freeman Festival im Werksviertel schon das dritte Mal in München: „Manege frei für den zeitgenössischen Zirkus“!

