Krachparade gegen die Stilllegung der Stadt

Lärm ist lästig! Autobahnen, Bauarbeiten, Flugzeuge, die über das Haus donnern, Motorradclubs, die die Straßen belagern und so weiter und so fort. Aber haben Sie schon einmal daran gedacht, das Lärm sozio-ökonomischen Nutzen hat? Die Initiative Mehr Lärm für München betont genau diesen – zwar mit einem Augenzwinkern, aber nicht ohne handfeste Argumente. Denn kulturelles Leben und eine lebendige Nachbarschaft sind zwar nicht leise, aber allzu wichtig für eine lebenswerte Stadt. Deshalb veranstaltet die Initiative Mehr Lärm für München mindestens einmal jährlich die Krachparade. Die nächste steht dieses Wochenende bevor. Am Samstag um 15 Uhr geht es auf dem Odeonsplatz los. Wie man auf die Idee kommt, mehr Lärm zu fordern und wie Lärmschutz neu gedacht werden kann, beschreibt uns der Mitorganisator Jonathan Schock.

Ein Interview mit Jonathan Schock, Mehr Lärm für München – 07.06.2023 – 13:20 Minuten