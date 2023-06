Tanz in München auch im öffentlichen Raum

Ein Rückblick auf das DANCE Festival mit Besprechungen von vier Inszenierungen auch im Hinblick auf die Frage: Welche Perpektive kann die Ausdrucksfähigkeit menschlicher Körper gesellschaftlichen Diskussionen hinzufügen?

Eine Begegnung mit der Tänzerin Jody Oberfelder auf einer Isarbrücke, eine Diskussion zu: „Fragen zu – Journalismus im Umbruch“ und ein Gespräch mit Barbara Donaubauer über die aktuelle Ausstellung von Marinelle Senatore in der Villa Stuck „We rise by lifting others“ und die geplante große Parade der Zivilgesellschaft am 23.7. in München

Ein Beitrag von Beate Stoelzel – 07.06.2023 – 58:08 Minuten