Kulturtipps für München vom 09. Juni 2023 – Comicfestival, „Der Enkeltrick“, Lesung zu Femi(ni)zide, Balkantage

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die vielleicht nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Bis Samstag, den 11. Juni 2023 gastiert das Comicfestival u.a. im Gasteig HP8

Ab Samstag, den 10. Juni 2022 ist die Kriminalkomödie „Der Enkeltrick" im Blutenburgtheater München zu sehen

Am Dienstag, den 13. Juni 2023 findet die Lesung „Femi(ni)zide – Kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen" in der Glockenbachwerkstatt statt

Bis 15. Juli 2023 finden die Balkantage an verschiedenen Orten statt

