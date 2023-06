Der so genannte Asylkompromiss der EU-Beratungen am gestrigen Donnerstag, begrüßt, teils sogar gefeiert von rechten und konservativen PolitikerInnen, bei SPD und Grünen mit sehr gemischtem Echo, links davon klar abgelehnt. Zu den deutlichen Verschlechterungen für die in Europa Schutz suchenden Flüchtlinge hören Sie nun einen Kommentar unseres Redaktionskollegen Andrasch Neunert von Radio LoRa München.

Ein Kommentar von Andrasch Neunert – 09.06.2023 – 06:16 Minuten