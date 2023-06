Das Kunst Kollektiv M4A: Made for All

Junge Kulturschaffende haben es in München oft sehr schwer Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Konzerte oder Ausstellungen zu finden. Finanziell haben es jungen Künstler:Innen auch nicht gerade einfache. Dabei sprudelt es eigentlich in Stadt gerade zu vor Kreativität, findet das KunstKollektiv Made for All, die in Zusammenarbeit mit der Färberei und dem Kösk im Westend einige Kulturarbeit leisten. Wird haben die Künstler:Innen des Kollektivs getroffen und sie über ihr Schaffen, ihre Situation und ihre Meinung über die Stadt befragt.