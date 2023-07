26. Juni – 30. Juni 2023 (KW26)

4. Montag im Monat, 26.Juni 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites: Portrait – Queen, Teil 1 „Bis 1976“. Die erste Single von Queen kam am 6. Juli 1973 auf den Markt. Uli Seibert und ich feiern nicht nur den 50. Geburtstag dieser Single, sondern blicken auf die Geschichte dieser außergewöhnlichen Band, die mit einer Vielfalt von Stilrichtungen nicht nur ihre Fans begeisterte. Neben vielen hörenswerten Liedern gibt’s wie immer bei den Favourites auch ein paar Geschichten dazu.

17:00 Uhr: Lora aus dem EWH

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder

20:00 Uhr: Sendung von FIAN – München für Menschenrechte – das Beispiel FIAN. Münchner Vereine und Initiativen setzen sich auf vielfältige Weise für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Die Lokalgruppe der Organisation FIAN ist eine der Organisationen, die im „Netzwerk München für Menschenrechte“ anlässlich der 75-jährigen Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein vielfältiges Jubiläumsprogramm gestalten. In dieser Sendung stellt sie Beispiele ihrer Arbeit in einigen afrikanischen Ländern vor.

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

05:00 Uhr: Kabarett&Kleinkunst am Freitag

06:00 Uhr: 3.Teil unserer Fördersendung über das Westend – In dieser Folge gehen wir auf Geschichtstour mit Franz Schiermeyer, befragen eine Zeitzeugin und diskutieren die Rolle der Genossenschaften im Westend.

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Kabarett&Kleinkunst am Freitag

09:00 Uhr: 3.Teil unserer Fördersendung über das Westend – In dieser Folge gehen wir auf Geschichtstour mit Franz Schiermeyer, befragen eine Zeitzeugin und diskutieren die Rolle der Genossenschaften im Westend.

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesieMagazin

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: 3.Teil unserer Fördersendung über das Westend – In dieser Folge gehen wir auf Geschichtstour mit Franz Schiermeyer, befragen eine Zeitzeugin und diskutieren die Rolle der Genossenschaften im Westend.

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesieMagazin

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 27. Juni 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

17:00 Uhr: Trotz Alledem: Zweite Sendung aus der Reihe „Anders Wirtschaften mit dem Fairen Handel“

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Panafrika

20:00 Uhr: Freie Radios: Schwarz-Rote Bergsteiger*innen – Junisendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden

21:00 Uhr: Redakcija Polonium

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Non minus ultra

23:00 Uhr: Hillbilly

DAB+

02:00 Uhr: Lora aus dem EWH

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

09:00 Uhr: Lora aus dem EWH

10:00 Uhr: Exotus Weltmusik

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 28. Juni 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Eine Stunde lang…

17:00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper – auf europäischer Ebene ist ein Asylrecht in Arbeit, das zu unterschiedlichen Standpunkten und Einschätzungen führt. Der Starnberger Rechtsanwalt Florian Haas kommt ins Studio. Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Asylrecht. Hautnah ist er konfrontiert mit den Schicksalen Geflüchteter. Ich geh davon aus, dass seine Einschätzung des geplanten Gesetzes uns interessante Perspektiven eröffnen wird.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Grundeinkommen

20:00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

21:00 Uhr: Gegensprechanlage

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Funkloch

DAB+

01:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

02:00 Uhr: Trotz Alledem: Zweite Sendung aus der Reihe „Anders Wirtschaften mit dem Fairen Handel“

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Panafrika

05:00 Uhr: Freie Radios: Schwarz-Rote Bergsteiger*innen – Junisendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden

06:00 Uhr: Redakcija Polonium

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

09:00 Uhr: Trotz Alledem: Zweite Sendung aus der Reihe „Anders Wirtschaften mit dem Fairen Handel“

10:00 Uhr: Non minus ultra

11:00 Uhr: Hillbilly

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Panafrika

14:00 Uhr: Freie Radios: Schwarz-Rote Bergsteiger*innen – Junisendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden

15:00 Uhr: Redakcija Polonium

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Donnerstag im Monat, 29. Juni 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Welt der Filmmusik – Musik aus Filmen, in denen Autos eine große Rolle spielen. Die Sendung ist Volker Wissing (VW) gewidmet.

17:00 Uhr: Deep dive divi

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Klimafunk der „Parents for Future“ im Ökomagazin Rainbow – Wir sprechen mit Martin Schürz, Volkswirt und Psychotherapeut, über „Überreichtum“, die macht der extrem Reichen und wie ihr Einfluss auf die CO2-Emissionen zu sehen ist. Sind die Privatjets der Reichen wirklich relevant oder ist es ein anderer Einfluss?

20:00 Uhr: 4. und letzter Teil unserer Fördersendung über das Westend – In dieser Folge geht es um das migrantische Westend. Kaum ein Zentrum-nahes Viertel in München hat so einen hohen Anteil an ehemaligen Gastarbeiter:Innen Familien. Wir beleuchten ihre Rolle für das Viertel von den 60iger Jahren bis heute.

21:00 Uhr: Wellenreiterin – Wie lebten die Münchnerinnen zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

22:00 Uhr: Mittelalter rocks

DAB+

01:00 Uhr: Eine Stunde lang…

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Grundeinkommen

05:00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

06:00 Uhr: Gegensprechanlage

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Eine Stunde lang…

10:00 Uhr: Funkloch

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Grundeinkommen

14:00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

15:00 Uhr: Gegensprechanlage

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Freitag im Monat, 30.Juni 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Spießer im Herzen

17:00 Uhr: verdi-Senioren

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Am letzten Tag des Monats Juni nimmt sie LORA Kultur mit auf eine kleine Reise von der Macht der Blumen im Museum Brandhorst über die kommende Kulturhauptstadtregion Salzkammergut bis zu den Fotografien Friedrich Seidenstückers aus dem Berlin der Weimarer Republik.

20:00 Uhr: Graphophon – Beate Maly: Tod an der Wien. Dieser Krimi spielt im Jahr 1923 an dem Fluss Wien in der gleichnamigen Stadt.

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

02:00 Uhr: Deep dive divi

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

06:00 Uhr: Wellenreiterin – Wie lebten die Münchnerinnen zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

09:00 Uhr: Deep dive divi

10:00 Uhr: Mittelalter rocks

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

15:00 Uhr: Wellenreiterin – Wie lebten die Münchnerinnen zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Filmmusik