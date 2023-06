Kulturtipps für München vom 16. Juni 2023 – Film- und Musikfestival, Lesung „Sonne für alle, Teil 2“, Theaterstück „Fluchtachterl in der Hafenbar“ und „Keimzellen“

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die vielleicht nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Bis Sonntag, den 18. Juni 2023 gastiert die Premiere des Film- und Musikfestivals im shaere

Am Sonntag, den 18. Juni 2023 findet die Lesung „Sonne für alle, Teil 2" um 11:01 Uhr im Valentin-Karlstadt-Musäum statt

Ab Sonntag, den 18. Juni 2023 ist das Theaterstück „Fluchtachterl in der Hafenbar" im Tamstheater zu sehen

Am Freitag, den 23. Juni 2023 und Samstag, den 24. Juni 2023 ist das Theaterstück „Keimzellen" in der Kulturbühne Spagat zu sehen

Die ausführlichen Kulturtipps können Sie hier anhören!

Beitrag von Anita Härle und Isabella Grill – Erstausstrahlung bei LORA 16.06.2023 – 15:14 min

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien