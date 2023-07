Stimmungsbarometer der Heilberufler:innen

Die Inflation ist hoch, direkt nach der Pandemie ist Russland in die Ukraine eingefallen, das Klima wird global immer extremer. Dennoch gibt es Berufsgruppen, die, was ihre wirtschaftliche Stimmung anbelangt, positiv gestimmt sind. Die Stiftung Gesundheit aus Hamburg gibt pro Quartal ein Stimmungsbarometer für sogenannte nicht-ärztliche Heilberufler:innen heraus. Der wissenschaftliche Leiter Professor Konrad Obermann, selbst Ökonom und Mediziner, möchte in seiner Arbeit die Kluft zwischen den großen gesellschaftlichen Kennzahlen und der individuellen Patientenbetreuung ein Stück weit verringern. Herr Professor Obermann: Wie ist denn die Stimmung genau?

Ein Interview von David Westphal mit Prof. Konrad Obermann, Stiftung Gesundheit – 14.07.2023 – 08:12 Minuten