Kulturtipps für München von 14. Juni 2023 – Slutwalk, Kunstareal-Fest, Fotodoks, Nachbarschaften der Welt

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die vielleicht nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Die ausführlichen Kulturtipps nun im Anschluss zum Anhören. Viel Spaß dabei! 🙂