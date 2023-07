Planung für Ort X – Das Mobilitätswende-Camp für Protestierende gegen die IAA

Auch wenn gerade alle an Ferien denken, wird in München derzeit viel geplant und vorbereitet. Denn unsere Stadt soll vom 5.-11. September wieder zur Ausstellungsfläche der internationalen Automobilindustrie werden, während der IAA Mobility 2023. Aber nicht nur die offiziellen Messepartner der IAA sind in diesem Sommer vollauf damit beschäftigt zu planen, wie sie den öffentlichen Raum und die Aufmerksamkeit für sich nutzen. Denn rund um die IAA wird es einen Mobilitätskongress, verschiedene Projekte und natürlich auch Protest geben. Wie vor zwei Jahren soll es auch dieses Mal wieder einen zentralen Ort für die Protestierenden geben, das Mobilitätswende Camp München. Nur ist die Theresienwiese diesmal nicht verfügbar, weil dort diesmal wieder das Oktoberfest aufgebaut wird. Einen offizieller Ort für das Camp wurde bisher nicht bekannt gegeben. Aber davon lässt sich die Camp-Orga nicht abhalten, die schon seit Monaten daran arbeitet, dem vielfältigen Protest und den Ideen ein Zuhause zu geben. Wir sprachen gestern dazu mit der Pressesprecherin der Camp Orga des MobilitätswendeCamps München, Vanessa Probst, und wollten als erstes von ihr wissen, was dieses Jahr geplant ist.

Interview von Fabian Ekstedt mit Vanessa Probst – 20.07.2023 – 06:41

Sobald ein Ort festgelegt wird, finden Sie die Infos unter: https://mobilitaetswendecamp.noblogs.org/