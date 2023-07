Mindsnacks – der Imbiss für den Kopf von der Hochschule München

Und jetzt: einen kleine Snack für zwischendurch. Nur einen Happen gegen den Heißhunger. Diesen Moment kennt jeder, wenn der Magen knurrt, aber keine Zeit ist, um richtig zu kochen. Wussten Sie, dass die Hochschule München auch einen Imbiss betreibt? Eine Art Pop-up Store am Rindermarkt. Doch dort gibt es – fast – kein Essen, sondern Snacks für den Kopf: die Mindsnacks. Was es damit auf sich hat erklärt uns Christiane Taddigs-Hirsch, Pressesprecherin der Hochschule München. Im Anschluss daran hören Sie außerdem, wie ein Wissenschafts-Speed-Dating abläuft. Ein Imbiss der besonderen Art, der am 13. Juli auf dem Rindermarkt in München zu finden war. Mehr Informationen zu den Mindsnacks finden sie hier: https://www.hm.edu/mindsnacks/index.de.html

Ein Beitrag von David Westphal. Zu hören sind Christiane Taddigs-Hirsch und Franziska Limmer – 27.07.2023 – 16:50 Minuten