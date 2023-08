Hiroshima und Nagasaki – eine Mahnwache in München

War – what is it good for, absolutely nothing! So lautet der Anti-Kriegs-Song von Edwin Starr. Er ist 1969 als Protest gegen den Vietnamkrieg entstanden und hat nicht an Bedeutung verloren. Noch weiter zurück liegt der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Das war 1945. Seit einigen Jahrzehnten hält deshalb das Münchner Friedensbündnis zusammen mit dem Bündnis gegen Krieg und Rassismus eine Mahnwache ab. Sie findet am 5. August um 19 Uhr auf dem Münchner Stachus statt. Und die Mahnwache ist durch internationale Konflikte und den Ukraine-Krieg wieder deutlich nötiger geworden. Deshalb sprachen wir mit Brigitte Obermeier von der internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, sowie vom Münchner Friedensbündnisses. Warum halten Sie für ein Ereignis von 1945 in Japan denn hier in München eine Mahnwache ab?

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie die Website des Friedensbündnisses: https://www.muenchner-friedensbuendnis.de/Hiroshima-MFB-5.8.2023-Stachus