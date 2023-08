Mobilität im Großraum München neu denken: Der Cluster4Future MCube und ein kleines autoreduziertes Quartier in der südlichen Au

Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Cluster4Future MCube, geleitet von der TU München, möchte mit seinen Kooperationspartnern aus Wirtschaft und den Kommunen in Forschung und sogenannten Reallabors Lösungsansätze für bestehenden Problemen der Mobilität im Großraum München erarbeiten und damit eventuell auch für andere Metropolregionen Deutschlands nutzbar machen.

In dieser Sendung wird auf das für 5 Monate autoreduzierte Quartier in der südlichen Au, einem Stadtteil in der Nähe der Isaranlagen, genauer eingegangen.

Interviews mit Marco Kellhammer, der nicht – wie im Beitrag angegeben Professor sondern wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Urban Design ist – und Simone Aumann von der TU München, zwei Vertreterinnen des zuständigen Bezirksausschusses Jörg Spengler (Bündnis90/die Grünen) und Nina Reitz (SPD) sowie Stimmen von betroffenen Anwohnerinnen Pro und Contra.

Dazu Musik von Stefan Juster alias Jung an Tagen

Ein Beitrag von Beate Stoelzl – 04.08.2023 – 58:01 Minuten