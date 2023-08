Münchner*innen für Mobilitätswende gesucht: Offenes Studio vom 4. bis 11. September auf der Schwanthalerstraße

Habt Ihr Lust während der IAA und des Mobilitätskongresses mit Vertreter*innen aus Politik und Stadtverwaltung über nachhaltige Mobilität, Stadtplanung und Klimaschutz zu diskutieren?

Mit LORA München habt Ihr die Möglichkeit dazu. Vom 4. bis 11. September steht ein Offenes Studio auf einem Parkplatz in der Schwanthalerstr. 81.

Wenn Euch also etwas ärgert oder wenn Ihr Fragen habt an Politik und Verwaltung, könnt Ihr gerne zu folgenden Terminen in unser Offenes Studio kommen. Für jedes Interview stehen ca. 10 Minuten zur Verfügung. Eine Anmeldung unter info@lora924.de ist zwecks der Planung nötig.

Am Montag, 4.9.2023, von 17-18 Uhr geht es um das Thema ÖPNV in München. Im Studio sind SPD-Stadträtin Simone Burger und Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Am Dienstag, 5.9.2023, von 17-18 Uhr ist Radfahren in München das Thema. Im Studio SPD-Stadtrat Andreas Schuster und Katharina Horn vom Bund Naturschutz in München.

Am Dienstag, 5.9.2023, von 19-20 Uhr heißt das Thema Stadtplanung, Stadtgestaltung, dazu gehören z.B. die Themen Grünflächen, Frischluftschneisen, Bauen, Nachverdichtung, Straßenzüge und Stadtviertel an die Klimakrise anpassen … . Im Studio Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher, von Beruf ist er Stadt- und Verkehrsplaner.

Am Mittwoch, 6.9.2023, von 17-18 Uhr sprechen wir über die Frage, wie schaffen wir es, dass weniger Autos in der Stadt rumfahren und vor allem weniger im öffentlichen Raum rumstehen, und wie kann man öffentlichen Raum neu gestalten und verteilen. Zu Gast ist der Mobilitätsreferent der Stadt München Georg Dunkel.

Am Donnerstag, 7.9.2023 von 17-18 Uhr geht es um das südliche Bahnhofsviertel im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Ein buntes Viertel, das aber mehr Grün und weniger Autos gut vertragen könnte, z.B. in der Landwehrstraße in der werktags fast immer Stau ist. Im Studio ist der Bezirksausschussvorsitzende Benoit Blaser und eine Vertreterin der Initiative Freiraumviertel.

Auf dem Parklet gibt es Sitzmöglichkeiten, einen Tisch, viel Grün sowie einen Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser „Open Mic“-Studio für bis zu vier Personen, von dem aus vom 4. bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr auf UKW, DAB+ und im Livestream gesendet wird.

Ansprechen könnt Ihr alles was Euch bewegt. Das können fehlende Grünflächen oder auf dem Gehsteig parkende Autos in Deinem Viertel sein sein, das können aber natürlich auch Fragen nach Tempo 30, höheren Parkgebühren, unpünktlichen S-Bahnen und vollen U-Bahnen sein. Themen gibt es sicher genug.

Gebt uns bitte schnell unter info@lora924.de Bescheid, mit wem Ihr diskutieren, worüber Ihr sprechen wollt und wie wir mit Euch Kontakt aufnehmen können.

Weitere Infos gibt es hier.

