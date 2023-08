Präventionsprogramme zur psychischen Gesundheit an Schulen

In einer weiteren weiteren Folge unserer BLM-Fördersendereihe „Lebenslanges Lernen“ stellen wir die zwei Präventionsprogramme „Verrückt? Na und?“ und „Aufmachen! Psychisch fit in Berufsschule und Beruf“ des Vereins „Irrsinnig Menschlich“ vor. In München ist hierbei der Kooperationspartner der Sozialpsychiatrische Dienst Neuhausen-Nymphenburg, eine Einrichtung der Diakonie München und Oberbayern.

Seelische Krisen können jeden jederzeit treffen, deshalb möchten mir mit diesem Beitrag im Rahmen der Fördersendereihe Lebenslanges Lernen ein wenig für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren.

Wir haben uns mit Toni, einer persönlichen Expertin des Projekts „Verrückt? Na und!“, Franziska Braun, Psychologin am Rupprecht-Gymnasium sowie mit Marie Merkel von der Diakonie München und Oberbayern über den Ablauf eines Projekttages unterhalten und warum es sinnvoll ist, so früh schön über psychische Gesundheit zu sprechen.

Vorab aber eine Triggerwarnung! In diesem Beitrag werden wir über psychische Erkrankungen und Krisen sprechen. Falls Sie das triggern sollte, dann überlegen Sie bitte, ob diese Sendung gerade das Richtige für Sie ist.

Ein Beitrag von Anita Härle und Isabella Grill – 24.08.2023 – 15:57min

Der Krisendienst Bayern ist unter folgender Nummer erreichbar: 0800/655 3000

