Bewegtes Lernen: Theaterfestival Rampenlichter und Projekt „Kunst & Krempel“

Tanz- und Theaterfestival Rampenlichter im Kreativquartier

Projekt „Kunst & Krempel“ im Olympiapark

Kolumne von Xaver Stich

Heute berichten wir über Aktivitäten, die auf die inzwischen fast schon legendäre Pädagogische Aktion zurückgehen. Die PädAktion, wie sie unter Fachleuten genannt wird, wurde Ende der 1960er Jahren gegründet: Sie entwickelte Spiel-, Kultur-, Natur- und Medienprojekte. Zusammen mit ihren Nachfolgeorganisationen erreicht sie Kinder, Jugendliche und Familien in München.

Das Tanz- und Theaterfestival Rampenlichter ist laut Angaben des Veranstalters das größte Festival seiner Art in Deutschland. Organisiert und geleitet wird es vom Verein Culture Clouds, der früher „Spielen in der Stadt“ hieß. Spielort ist das noch recht neue Theater Schwere Reiter im Kreativquartier an der Dachauer Straße. Die Außenhaut des „Schweren Reiters“ besteht aus stählernen Spundwänden, innen ist es eher unspektakulär, aber höchst professionell ausgestattet. Gemeinsam mit Schulklassen der Werner-von-Siemens-Realschule besuchten wir eine Inszenierung des Kollektivs Glitzerteer aus Basel. Zuvor erklärt uns Culture Clouds-Vorstand Sebastian Korp, was das Festival so ausmacht.

In den Sommerferien wird Spielen großgeschrieben – nicht nur in München. In fast allen Stadtvierteln spielen Kinder und Jugendliche. Zweckfreies Spielen hat in der schulfreien Zeit Vorrang: Es soll vor allem Spaß machen! Doch manches ist auch zielgerichtet. Die Pädagogik kommt hier sozusagen durch die Hintertür. So auch bei der Aktion „Kunst und Krempel“ im Olympiapark auf der Halbinsel im oder besser am Olympiasee: In mehr als einem Dutzend, sagen wir mal, Ateliers entstehen ganz unterschiedliche Kunstwerke: gemalte Bilder, Modelle, Keramik, geschneiderte Objekte, Skulpturen, improvisierte Holzhütten, Stegbauten, aber auch kurze Musikstücke und vieles mehr.

Zum Schluss der Sendung „Bewegtes Lernen“ nimmt sich unser ständiger Kolumnist Xaver Stich die neuen Gefahren vor, die das Lernen in und mit Bewegung so in sich tragen – in der Vergangenheit und heute.

Redaktion: Bernd Heckmair

Sprecherin: Ingrid Scheffler

