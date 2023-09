ÖPNV in München, Teil 2: Livesendung aus dem Offenen Parkplatz-Studio

Während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses war LORA München mit einem Offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthalerstraße präsent. Auf dem Parklet befanden sich eine Couch, Sessel, viel Grün sowie ein Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser „Open Mic“-Studio , von dem aus vom 4. September bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wurde.

Am 4. September von 18-19 Uhr ging es um das Thema ÖPNV in München. Zu Gast war Alfred Köhler, Betriebsrat der MVG. Er hat über die schwierige Situation der Beschäftigten (wenig Personal, schlechter Zustand von Reparaturhallen und Fahrzeugen etc.) berichtet. Außerdem war Brigitte Wolf, Stadträtin der Linkspartei, im Studio. Sie sprach über das Sozialticket und den Weiterbau der Tunnels (zweite Stammstrecke, U5 nach Pasing), Projekte, die ihrer Meinung nach gestoppt gehören.

Mitschnitt der Live-Sendung aus dem Parklet am 4. September von 18-19 Uhr

Die Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.

