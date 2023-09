„Open Mic im Stadtviertel!“- Miniblock Steinhuber und OpenQ – Mobilität bist Du

Während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses war LORA München mit einem Offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthalerstraße präsent. Auf dem Parklet befanden sich eine Couch, Sessel, viel Grün sowie ein Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser „Open Mic“-Studio , von dem aus vom 4. September bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wurde.



Ein weiterer Bestandteil der Reihe war zudem, dass wir in fünf Sendungen die vom Mobilitätsreferat der Stadt geförderten Projekte im öffentlichen Raum vorstellen.

OpenQ auf dem Giesinger St. Quirinplatz

In dieser Sendung schauen wir auf den „Miniblock Steinhuber“ in der Maxvorstadt und auf „OpenQ Mobilität bist du“ am Giesinger St. Quirin-Platz.

Außerdem hören wir einen Ausschnitt von der Rede der zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden auf dem städtischen Mobilitätskongress.

Die Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.

