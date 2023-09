Deutscher Weiterbildungstag und bundesweiter Bildungsprotest

Was ist der Wert von Weiterbildung – und was bringt Bildung überhaupt? Eine Frage, deren Antwort sich ständig aktualisieren sollte. Bildung wird zwar noch als sehr hohes Gut angesehen, dazu bekennen sich Politik und Wirtschaft gleichermaßen, doch in der Realität ist das nicht immer der Fall. Bildungsetats werden gekürzt, Bildungsangebote gestrichen und nicht viele ArbeitnehmerInnen nehmen ihre Möglichkeit auf Bildungsurlaub wahr. Deshalb finden nun gleich zwei Aktionstage statt: der deutsche Weiterbildungstag und der bundesweite Bildungsprotest. Sie hören dazu Christiane Glas-Kinateder von verdi Bayern und Stefanie Meisch, Bildungsberaterin bei der Landeshauptstadt München. Sie hörten außerdem Martina Helbing und Finn Wiens. Weitere Infos:

https://www.bildungswende-jetzt.de/

https://deutscher-weiterbildungstag.de/d…

Ein Beitrag von David Westphal – 21.09.2023 – 16:48 Minuten

