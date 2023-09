Na, wissen Sie schon, was Sie wählen werden? Und die viel wichtigere Frage: Warum wählen Sie wie Sie wählen? Letztlich sind die Wahlplakate ziemlich inhaltsleer oder zumindest sehr allgemein gefasst. Und bei Auftritten versuchen sich viele Politiker*innen lieber in der Abgrenzung zu der vermeintlichen Politik der anderen, als die eigene Wunschpolitik zu beschreiben. Und das eigentlich wichtigste Fundament für eine Wahlentscheidung, nämlich das Wahlprogramm, also der niedergeschriebene Plan der Partei, ist vielen zu sperrig und zu umfangreich. Nicht einfach hier den Überblick zu behalten. Doch zum Glück gibt es Veranstaltungen, die sich diesem Missstand angenommen haben. Zum Beispiel mit einer Lesung aus den Wahlprogrammen, am 4. Oktober im Gasteig, veranstaltet von Neuland & Gestalten. Wir haben Noa Kretschmer von der Öffentlichkeitsarbeit bei Neuland & Gestalten gefragt, was eine solche Wahlprogramm-Lesung unter dem Titel „Lost in Wahlkabine“ bringen soll.

Interview von Fabian Ekstedt mit Noa Kretschmer – 28.09.2023 – 2:48 Minuten

Wer bei der Veranstaltung am 4. Oktober um 19 Uhr im Fat Cat im alten Gasteig dabei sein möchte, sollte sich schnell anmelden unter: www.gesellschaftsraum.org – Der Eintritt ist kostenlos, aber es gibt nur ein begrenztes Platzangebot. Übrigens: Die Bayern-Wahl ist am 8. Oktober – also nur noch wenig Zeit sich zu informieren.