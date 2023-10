2. Montag im Monat, 09. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Rap und Bewegung

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Tyna

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Münchner Forum

20:00 Uhr: International – MAPC

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

03:00 Uhr: Elektro Klub mit Sven Christ

05:00 Uhr: Lost in Wahlkabine – Sondersendung zur Landtagswahl

06:00 Uhr: Geektalk – Star Wars, Star Field, riesige Haie und Grundsatzdiskussionen über die Spieleindustrie und das iPhone 15. Was soll da bei Matze und Peppi schon schief gehen? Hört rein!

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Lost in Wahlkabine – Sondersendung zur Landtagswahl

09:00 Uhr: Geektalk – Star Wars, Star Field, riesige Haie und Grundsatzdiskussionen über die Spieleindustrie und das iPhone 15. Was soll da bei Matze und Peppi schon schief gehen? Hört rein!

10:00 Uhr: LORA Kultur – LORA Kultur am 6. Oktober bietet ein Interview mit dem Star-Architekten Matteo Thun, einen Ausblick auf das kommende SpielArt-Festival und Informationen zu den Ausstellungen München beziehungsweise Munich Displaced im Jüdischen Museum und im Stadtmuseum

11:00 Uhr: H wie Hörspiel

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Geektalk – Star Wars, Star Field, riesige Haie und Grundsatzdiskussionen über die Spieleindustrie und das iPhone 15. Was soll da bei Matze und Peppi schon schief gehen? Hört rein!

14:00 Uhr: LORA Kultur – LORA Kultur am 6. Oktober bietet ein Interview mit dem Star-Architekten Matteo Thun, einen Ausblick auf das kommende SpielArt-Festival und Informationen zu den Ausstellungen München beziehungsweise Munich Displaced im Jüdischen Museum und im Stadtmuseum

15:00 Uhr: H wie Hörspiel

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 10. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

17:00 Uhr: Trotz Alledem

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration mit Portal Migration

20:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios – Themen: Wo ist nur der Sender-Radiopiraterie in Erlangen; Don`t forget Afganistan; Ma Rainey-Eine schwarze queere Ikone des Blues; und der Vogel der Woche fehlt auch nicht.

21:00 Uhr: Griechisches Haus

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Armenische Musiksendung

23:00 Uhr: Fusion oder so

DAB+

01:00 Uhr: Rap und Bewegung

02:00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Tyna

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Münchner Forum

05:00 Uhr: International – MAPC

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Rap und Bewegung

09:00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Tyna

10:00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: Münchner Forum

14:00 Uhr: International – MAPC

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 11. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Andreas Jana

17:00 Uhr: Soziale Welt

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

20:00 Uhr: Eine Fördersendung

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

01:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

02:00 Uhr: Trotz Alledem

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration mit Portal Migration

05:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios – Themen: Wo ist nur der Sender-Radiopiraterie in Erlangen; Don`t forget Afganistan; Ma Rainey-Eine schwarze queere Ikone des Blues; und der Vogel der Woche fehlt auch nicht..

06:00 Uhr: Griechisches Haus

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

09:00 Uhr: Trotz Alledem

10:00 Uhr: Armenische Musiksendung

11:00 Uhr: Fusion oder so

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration mit Portal Migration

14:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios – Themen: Wo ist nur der Sender-Radiopiraterie in Erlangen; Don`t forget Afganistan; Ma Rainey-Eine schwarze queere Ikone des Blues; und der Vogel der Woche fehlt auch nicht..

15:00 Uhr: Griechisches Haus

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 12. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

17:00 Uhr: Fanprojekt

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Greenpeace München

20:00 Uhr: LGBTIQ+

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach „Salsa y más“ mit Chuck Hermann

DAB+

01:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Andreas Jana

02:00 Uhr: Soziale Welt

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

05:00 Uhr: Eine Fördersendung

06:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Andreas Jana

09:00 Uhr: Soziale Welt

10:00 Uhr: daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

14:00 Uhr: Eine Fördersendung

15:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 13. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: 0176 OI CITY

17:00 Uhr: Außer der Reihe

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

02:00 Uhr: Fanprojekt

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Greenpeace München

05:00 Uhr: LGBTIQ+

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

09:00 Uhr: Fanprojekt

10:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach „Salsa y más“ mit Chuck Hermann

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Greenpeace München

14:00 Uhr: LGBTIQ+

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Time for Jazz – Swing In





3. Montag im Monat, 16. Oktober 2023:

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

03:00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05:00 Uhr: 0176 OI CITY

06:00 Uhr: Außer der Reihe

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: 0176 OI CITY

09:00 Uhr: Außer der Reihe

10:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Außer der Reihe

14:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm