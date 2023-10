Daseinsfürsorge am Limit

Die Streiks im Öffentlichen Dienst in diesem Jahr haben gezeigt, es gibt eine starke Bewegung und die Bereitschaft, sich zu vernetzen. Die Politik stellt sich taub bzw. setzt andere Prioritäten. Jetzt aber gibt es eine neu gegründete Initiative in München.

Unter dem Motto „Wir können nicht mehr – Zeit, sich um uns zu kümmern“ haben sich Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengeschlossen, um endlich etwas gegen die steigende Belastung am Arbeitsplatz zu tun.

Darüber und über die Arbeitssituation in den einzelnen Bereichen sprachen wir mit unseren Studiogästen

Nadine Adlich und Sigrid Daus von der München Klinik und mit

Katharina Gruber von der Betriebsgruppe des Sozialreferates.