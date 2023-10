Scientology und das Glück

Was ist Glück? Eine eher unübliche Frage im LORA Magazin, das sonst mit politischen und gesellschaftlichen Themen glänzt. Aber doch eine sehr relevante Frage, finden Sie nicht? Jedoch längst keine rein persönliche Sache mehr, falls sie das jemals war. Nicht nur der Markt hat Glückseligkeit als Werbestrategie entdeckt, auch Sekten, Esoteriker und allerhand andere falsche Propheten aus Gesellschaft und Politik wissen um die Strahlkraft dieses Konzeptes. Kürzlich ist ein kleines Heftchen mit der großen Aufschrift Glück in die Hände unseres Redakteurs David Westphal gelangt. Was es alles verspricht – und wer diese falschen Versprechungen tätigt – erfahren Sie nun im Flugblatt-Kommentar bei LORA München.

Ein Kommentar von David Westphal – 12.10.2023 – 09:11 Minuten

