Menschenrechtsaktivist in Russland verurteilt

Die Menschenrechtslage in Russland ist aus der Perspektive deutscher BürgerInnen sehr schwer einsichtig. Seit dem Ukraine-Krieg sickert wenig bis zu uns durch, doch schon vorher gab es Grund zur Sorge. Nicht nur um Minderheiten in Russland, sondern auch um Aktivisten vor Ort. Einer dieser Aktivisten, die noch immer die Stellung in Russland halten, ist Oleg Orlov. Wegen verschiedener Vergehen bekam er gestern in Moskau den Prozess gemacht. Das Urteil fiel verhältnismäßig milde aus. Erfahren Sie jetzt mehr über die aktuelle Lage in Russland von Sarah Reinke. Sie arbeitet für die Gesellschaft bedrohter Völker im Menschenrechtsbereich und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Russland und Ost-Europa. Sie haben wir gefragt, wer Olek Orlov eigentlich ist.

Ein Interview von David Westphal mit Sarah Reinke, Gesellschaft für bedrohte Völker – 12.10.2023 – 12:26 Minuten