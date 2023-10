Greenpeace über den Zustand der Oder

Letztes Jahr gab es ein großes Massensterben in der Oder. Hunderte Tonnen toter Fisch und andere Lebewesen wurden angespült oder mussten entnommen werden. Die Ursachen waren lange nicht eindeutig und die Aufklärung verlief schleppend. Nun soll die Oder weiter ausgebaut werden, um die Wirtschaft und den Handel zu stärken, dabei ist dieses große Verbrechen an der Natur noch kein Jahr her. Das kritisiert Greenpeace Deutschland. Nina Noelle, Sprecherin und Projektleiterin bei Greenpeace Deutschland, hat sich intensiv mit der Oder beschäftigt. Mit ihr haben wir über den Fluss und die Zukunft dieses Biotops gesprochen. Was ist letztes Jahr denn an der Oder passiert?

Ein Interview von David Westphal mit Nina Noelle, Greenpeace – 14.10.2023 – 09:18 Minuten