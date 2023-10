Extinction Rebellions Erfolge in den Niederlanden

In den Niederlanden kam es in den letzten Wochen zu ausgeprägten Klimaprotesten. Der Energieminister Rob Jetten soll die Höhe der Förderungen für fossile Energieträger massiv heruntergespielt haben. Das Ministerium veröffentlichte nun zehnmal höhere Zahlen: 40 Milliarden Euro pro Jahr sollen an Subventionen für die Industrie zur Förderung fossiler Energieträger geflossen sein. Die Forderungen der Klimaaktivisti ist eindeutig: Stopp der Subventionen in klimaschädliche und Investierung in klimafreundliche Energieformen. Nun kann man sagen, die 10.000 Protestierenden hatten Erfolg! Das Parlament hat für eine Untersuchung verschiedener Szenarien des Subventionsabbaus gestimmt. Florian ist Teil von Extinction Rebellion Deutschland und hat die Niederländische Gruppierung vor Ort unterstützt. Ein Gespräch über die Wirkung von zivilem Ungehorsam und um was es eigentlich genau in den Niederlanden ging.

Ein Interview von David Westphal mit Florian, Extinction Rebellion – 18.10.2023 – 12:09 Minuten