Bundesweite Mahnwachen in KiTas

Wie Sie gestern schon aus den LORA Nachrichten erfahren durften, hat die Gewerkschaft Verdi zu Mahnwachen in Kitas ausgerufen. Sie stehen unter dem Motto Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftige gefährdet! Bis Weihnachten sollen bundesweit Mahnwachen von Beschäftigen abgehalten werden. Die personelle Ausstattung in den Kindertagesstätten sei mittlerweile so knapp, dass weder Eltern noch Kinder auf eine verlässliche Betreuung zählen könnten, erklärt die Vorsitzende der Verdi Landesfachgruppe Erziehung, Bildung und soziale Arbeit Martina Meyer. Seit einigen Jahren erleben die Beschäftigten der Kitas einen ständig wachsenden Fachkräftemangel. Linda Dubiel von Verdi Bayern erläutert, was eine Mahnwache in diesem Zusammenhang bedeutet.

Ein Interview von David Westphal – 19.10.2023 – 07:46 Minuten