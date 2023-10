Straßenzeitung BISS veranstaltet Kunstauktion

Radio LORA München feiert sein dreißigjähriges Jubiläum! Aber darum soll es gar nicht gehen. Denn es gibt noch andere Jubiläen zu begehen. Zum Beispiel das von der Münchner Straßenzeitschrift BISS. BISS steht für „Bürger in sozialen Schwierigkeiten“ und ist ein Magazin, dass von, mit und über Menschen mit Obdachlosigkeits-Kompetenz gestaltet wird. Die feiern auch ihr dreißigjähriges Bestehen und haben einiges geplant. Der Höhepunkt ihrer Festwoche bildet eine Auktion von 30 Fotokunstwerken von zum Teil sehr renommierten KünstlerInnen. Einige der Werke, aber längst nicht alle, haben Obdachlosigkeit als Thema. Falls Sie schon länger in München leben, ist es unmöglich, dass Sie die BISS nicht kennen. Aber für alle Neu-MünchnerInnen erklärt Karin Lohr, Geschäftsführerin des Straßenmagazins, was die BISS ist. Die Benefiz-Auktion findet am Samstag den 21. Oktober von 13 bis 15 Uhr statt. https://www.benefizauktion.biss-magazin….

Ein Interview von David Westphal mit Karin Lohr, BISS Magazin – 19.10.2023 – 09:52 Minuten