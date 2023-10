Lieder rund ums Auto bei Gery’s + Tary’s Favourites

Im Oktober 2023 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Im September fand in München die Internationale Automobilausstellung statt, die IAA mobile.

Immer wenn ich Nachrichten und Berichte dazu gesehen oder gehört habe, sind mit Lieder eingefallen, die laut Liedertitel mit dem Auto, Teilen davon oder mit dem Autofahren an sich zu tun haben.

Es gibt diesmal also ..

Lieder rund ums Auto, Teil 1

am Montag, 23. Oktober 2023 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Van Halen, Andy Taylor, Golden Earring u.v.m.

Lieder rund ums Auto, Teil 2

am Montag, 30. Oktober 2023 16:00 bis 17:00 Uhr

mit REO Speedwagon, Keith Urban, Kraftwerk u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und am Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören,

wünscht

Gery

Vorschau: Nächste Wunschbox im November

am Mittwoch, 29. November 2023 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox.

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com