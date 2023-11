30. Oktober – 03. November 2023 (KW 44)

5. Montag im Monat, 30.Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Lieder rund ums Auto, Teil 2. Im September 2023 fand in München die Internationale Automobilausstellung mobile statt. Bei Berichten dazu sind mir immer wieder Lieder eingefallen, die irgendwie mit dem Auto zu tun haben. Bei den Favourites gibt es also heute den zweiten Teil der Lieder, die im Titel mit dem Auto, Teilen davon oder mit dem Autofahren zu tun haben. MIt dabei sind REO Speedwagon, Keith Urban, Kraftwerk u.v.m.

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Ausschnitte von der Kundgebung Rotkreuzplatz 25.10.23 – Palästina_Israel

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Eine-Welt-Report – FIAN Bergbau in Peru

20:00 Uhr: Nachhaltig nach Feierabend

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Es gibt viele Neuerscheinungen zu hören, aber auch alte Jazz-Live-Aufnahmen, die jetzt erst erscheinen sind, Wir beschäftigen uns mit der Musik von Ryüichy Sakamoto, der vor etwa einem halben Jahr verstorben ist und bleiben etwas länger in Finnland, aber nur musikalisch. Mit dabei sind z.B. David Sylvian, Pharoah Sanders, die Basie All Stars, Emilia Lajunen und Emmi Kuittinen.

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil I

03:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil II

05:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Wir gratulieren dem Hofspielhaus zum 8. Geburtstag – Interview mit Christiane Brammer und… lassen Sie sich überraschen von allerlei Marx und Murx.

06:00 Uhr: Außer der Reihe

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Wir gratulieren dem Hofspielhaus zum 8. Geburtstag – Interview mit Christiane Brammer und… lassen Sie sich überraschen von allerlei Marx und Murx.

09:00 Uhr: Außer der Reihe

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesieMagazin

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Außer der Reihe

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesieMagazin

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Dienstag im Monat, 31.Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Pop und Politik

17:00 Uhr: Trotz alledem mit einer Sendung aus der Reihe „Anders Wirtschaften mit dem Fairen Handel“. Es geht um die Fairtrade Stadt München, die Fairtrade Stadt Unterschleissheimden, den Fairen Landkreis München und dei Faire Metropolregion München

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat mit der Gesellschaft für bedrohte Völker – 1. Aus für das Abkommen zum Schutz der Minderheiten in Russland; 2. Dekabristen – Vorbild für die heutigen Menschenrechtsaktivist*innen

20:00 Uhr: Als Ergänzung zum Sonderprogramm der Freien Radios „100 Jahre anderes Radio“ strahlen wir die Sondersendung von Radio DARC zum 100. Jahrestag des öffentlichen Unterhaltungs-Rundfunk in Deutschland aus historischer und technischer Sicht aus. U.a. mit Erklärungen zu den damaligen Hintergründen, zur eingesetzten Technik und einer akustischen Zeitreise von den Anfängen über den Propaganda-Funk des 3. Reiches bis hin zu den Piratensendern der 70er Jahre mit Legendären Tondokumenten.

21:00 Uhr: Spanische Sendung

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: GrassRoots & Country Show

23:00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Mittwoch im Monat, 01. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17:00 Uhr: Bildungswende nachhaltig gestalten, Ziele und Strategien zu deren Umsetzung – zu Wort kommen: Christine Lindner, Bündnis „Eine Schule für alle“, die die Demo „Bildungswende jetzt“ am 23.9.mitorganisiert hat, Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehererinnenverbandes, Denise Reitzenstein, Dozentin für Lehramtstudierende und Mutter zweier vom bayerischen Schulsystem betroffener Kinder und Indra Hofmeier-Pollack, Chefin der neu gegründeten Fröbel-Akademie in Köln, eine Fachschule für Erzieher*innen.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Attac München

20:00 Uhr: Themensendung

21:00 Uhr: Gegensprechanlage – Die Moderatoren Lydia und Wolf unterhalten sich mit dem Model und ‚Miss Germany über 50‘ Manuela Thoma-Adofo über Sterben und Sterbebegleitung. Hospitzarbeit – Manuela kommt, um nicht nur die Hand der Sterbenden zu halten, sondern auch um mit ihnen bis zu Ende zu lachen. Manuela Thoma-Adofos Berufung, ist überraschend: Sie ist eine deutsche Autorin, Fotomodell und Schönheitskönigin und verbringt viel Zeit an Sterbebetten. Seit 1996 steht sie Sterbenden und deren Familien zur Seite. Sie wurde Dritte bei der Miss-Germany-Wahl 1986/87 und gewann 2018 die Wahl zur Miss 50plus Germany. Sie schreibt Kinderbücher, Thriller, Kurzgeschichten und Drehbücher. Als ausgebildete Tänzerin und Schauspielerin startete sie als internationales Modell und Radiomoderatorin. Als Sterbebegleiterin mit Herz und Humor bewegt sich selbstverständlich zwischen Rotem Teppich und Grabrede, findet viel Freude und Erfüllung in einer Tätigkeit, die wir allgemein aus unserem Leben ausklammern, weil es mit viel Tabus und Ängsten verbunden ist: das Sterben und der Tod. Manuela Thoma-Adofo findet Erfüllung darin, Menschen genau in dieser Phase des Lebens zu begleiten. Wie passen ihre zwei Welten zusammen? Was treibt sie an? Sterben und Lachen? Diskutiert mit uns!

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Peilsender

DAB+

01:00 Uhr: Pop und Politik

06:00 Uhr: Spanische Sendung

10:00 Uhr: GrassRoots & Country Show

11:00 Uhr: Lärmministerium

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 02. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Das Filmgespräch

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Tierpolitik und Klima – eine Wiederholung vom August 23

20:00 Uhr: Slow food

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Musik und Infos aus Lateinamerika

DAB+

01:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

10:00 Uhr: Peilsender

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Freitag im Monat, 03. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Folk you

17:00 Uhr: Geektalk – In dieser Episode haben Matze und Peppi News zu Netflix, das Aus für die Disc, die Rettung des Internets sowie alter Kameras und Barbenheimer. Hört rein!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Am 3. November informiert LORA Kultur über die Restaurierung der monumentalen Richter-Arbeiten, die neu im BMW Hochhaus zu sehen sind, über die Zuloaga-Ausstellung in der Kunsthalle München, den euward und den aktuellen Museumswein.

20:00 Uhr: H wie Hörspiel

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02:00 Uhr: Das Filmgespräch

06:00 Uhr: Uferlos

10:00 Uhr: Musik und Infos aus Lateinamerika

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Elektroclub mit Sven Christ