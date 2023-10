100 Jahre anderes Radio – Sonderprogramm der Freien Radios am Wochenende

Am kommenden Sonntag wird das Radio in Deutschland 100 Jahre alt. Am 29.10.1923 startete der erste reguläre Rundfunkbetrieb. Das Jubiläum des alten Mediums ist Anlass für ein gemeinsames Sonderprogramm (fast) aller Freien Radios im deutschsprachigen Raum. In Live-Diskussionen, Features, Interviews und anderen Formaten dreht sich zwei Tage lang alles um die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des (nicht nur freien) Radios. Hier ein Teaser dazu:

Jingle zu 100 Jahre anderes Radio – 1:56 Minuten

Unsere Kollegin von Radio F.R.E.I. in Erfurth sprach vorab mit einem der Organisatoren.

Interview von Radio F.R.E.I. mit Alex – 23.10.2023 – 9:12 Minuten

LORA München kann an diesem Tag leider nicht über UKW oder DAB+ mitsenden, da wir am Wochenende leider nicht auf unserer Frequenz senden. Stattdessen übertragen wir den Sondersendetag auf unserem Livestream.

Weitere Infos zum Sondersendetag finden Sie unter: anderesradio.de