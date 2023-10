Menstruation, Wechseljahre & Co – Endlich offen darüber sprechen

Das Thema des Hormonzyklus begleitet Frauen* spätestens ab der Pubertät ein Leben lang. Leider trauen wir uns oft noch nicht, genau die Fragen zu stellen, die uns wirklich beschäftigen. Das Thema der Menstruation und später der Wechseljahre ist meist immer noch zu schambehaftet. Besonders als junges Mädchen, wo das Thema des Hormonzyklus noch ganz neu ist. Zu dieser Zeit ist es gar nicht so leicht, die richtige Situation für solch einen Austausch oder gar die Gesprächspartner*innen zu finden. Obwohl das Interesse ja total da ist, sich über den verändernden Körper, die Menstruation oder auch über Verhütung sprechen zu können. Um hier einen erleichternden Einstieg zu ermöglichen, haben Stefanie Renz und Tania Hernández das Aufklärungsspiel OH WOMAN entwickelt. Näheres dazu im Interview.

Einen weiteres Augenmerk in diesem Beitrag wird dann auch auf das Thema Menstruation und Arbeit gelegt. Wie lassen sich diese Themen vereinbaren, da ständige Leistungsfähigkeit einfach nicht möglich ist? Wie kann ich das auch ins Arbeitsumfeld kommunizieren und welche Lösungsansätze gibt es? Hierzu berichtet Erika Eisele, die gerade ihre Firma Impact Period gegründet hat.

Abschließend erzählt Olga Strack, was bei Menstruationsbeschwerden hilfreich sein kann und was im Körper eigentlich bei den Wechseljahren passiert. Außerdem schenkt sie uns einen Einblick in die wertvolle Arbeit des Frauengesundheitszentrums.

Beitrag von Anita Härle mit den Moderationstexten von Isabella Grill – Erstausstrahlung bei LORA am 26.10.2023 – 19:43min

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien