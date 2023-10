Superreiche zur Kasse – das Bündnis

Am 25. Oktober hat sich das Bündnis Superreiche zur Kasse am Marienplatz in München getroffen. Selten sind Bündnisse so breit aufgestellt. DGB, Verdi, AWO, VDK, Katholische Arbeitnehmerbewegung, SPD, Die Linke und viele viele mehr. Sie alle treibt die Kluft zwischen arm und reich zusammen, um die Superreichen zur Kasse zu bitten. Keine Sorge. Egal, wie viel Sie erben werden, sie gehören sehr wahrscheinlich nicht zu den 158 Milliardären Deutschlands, um die es dem Bündnis geht. Was es mit diesem Bündnis auf sich hat und warum die Forderungen überraschend rational sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Reicher Mann und armer Mann standen da und sahn sich an. Da sagt der Arme bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. – Bertold Brecht

