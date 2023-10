Die junge Generation soll die gleichen Chancen erhalten, wie wir sie vorgefunden haben. Das ist zumindest der Anspruch den der neue Koalitionsvertrag der Spezi-Regierung, also der Schwarz-Orangenen Koalition aus CSU und Freien Wählern, in seiner Präambel formuliert. Wir haben bei einem Vertreter der jungen Generation, nämlich bei Philipp Seitz, dem Präsidenten des Bayerischen Jugendrings nachgefragt, was er von dieser Formulierung hält.

Interview von Fabian Ekstedt mit Philipp Seitz – 27.10.2023 – 8:14 Minuten