Köskgarten retten – Initiative trauert um 27 Bäume im Münchner Westend

Wir zitieren jetzt aus einer Traueranzeige die wir kürzen mussten:

Wir nehmen Abschied …

… von einem über sechs Jahrzehnte gewachsenen Ökosystem,

… von einem lauschigen Ort der Ruhe und Entspannung,

… vom Lesegarten der ehemaligen Stadtbibliothek,

… vom Köşk-Garten, einem Ort, an dem viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten miteinander gefeiert haben,

… von einem Platz, der wirklich allen Lebewesen einen öffentlich zugänglichen Raum zum Verweilen inmitten einer stressigen Großstadtumgebung gab,

… von 27 Bäumen, von denen 13 laut Vorgaben der Stadt eigentlich unter Baumschutz stehen.

Tschau Bäume – Ihr werdet am Ende uns allen fehlen. – Die Initiative „Köşkgarten retten“

Soweit die gekürzte Traueranzeige, die auch gleichzeitig ein Hinweis ist auf eine Trauerfeier, die wohl nicht so leise werden wird. Denn zu dieser Trauerfeier an Allerheiligen wird unter anderem von der Funeral Brass Band unterstützt. Wir haben bei York Runte von der Initiative „Köskgarten retten“ nachgefragt was das für eine besondere Trauerfeier wird.