06. November – 10. November 2023 (KW 45)

1. Montag im Monat, 06.November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Fresh Inside

17:00 Uhr: En la línea

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20:00 Uhr: LORA International – Deutsche Friedensgesellschaft

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Neues aus deutschen Gefilden, wie Wildes Holz, aber auch aus unserer Gegend einen Hinterlandexbress, eine Prise American Folk von Bob Dylan und Don Flemons und Jazztöne, mal leise, aber auch aufmunternd mit Brad Mehldau und Carla Bley. Vom Rest laßt euch überraschen.

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

03:00 Uhr: Elektroclub mit Sven Christ

05:00 Uhr: Folk you

06:00 Uhr: Geektalk – In dieser Episode haben Matze und Peppi News zu Netflix, das Aus für die Disc, die Rettung des Internets sowie alter Kameras und Barbenheimer. Hört rein!

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Folk you

09:00 Uhr: Geektalk – In dieser Episode haben Matze und Peppi News zu Netflix, das Aus für die Disc, die Rettung des Internets sowie alter Kameras und Barbenheimer. Hört rein!

10:00 Uhr: LORA Kultur – Am 3. November informiert LORA Kultur über die Restaurierung der monumentalen Richter-Arbeiten, die neu im BMW Hochhaus zu sehen sind, über die Zuloaga-Ausstellung in der Kunsthalle München, den euward und den aktuellen Museumswein.

11:00 Uhr: H wie Hörspiel

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Geektalk – In dieser Episode haben Matze und Peppi News zu Netflix, das Aus für die Disc, die Rettung des Internets sowie alter Kameras und Barbenheimer. Hört rein!

14:00 Uhr: LORA Kultur – Am 3. November informiert LORA Kultur über die Restaurierung der monumentalen Richter-Arbeiten, die neu im BMW Hochhaus zu sehen sind, über die Zuloaga-Ausstellung in der Kunsthalle München, den euward und den aktuellen Museumswein.

15:00 Uhr: H wie Hörspiel

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 07.November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Anti-War-Songs und Friedenslieder

17:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München zum Thema Tanzverbot und sog. Stille Tage im November

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios: Grundfragen der Zeit – ein Konzertgespräch mit dem Liedermacher Gerhard Schöne in Dresden

21:00 Uhr: L’ora Italiana

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01:00 Uhr: Fresh Inside

02:00 Uhr: En la línea

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05:00 Uhr: LORA International – Deutsche Friedensgesellschaft

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Fresh Inside

09:00 Uhr: En la línea

10:00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Neues aus deutschen Gefilden, wie Wildes Holz, aber auch aus unserer Gegend einen Hinterlandexbress, eine Prise American Folk von Bob Dylan und Don Flemons und Jazztöne, mal leise, aber auch aufmunternd mit Brad Mehldau und Carla Bley. Vom Rest laßt euch überraschen.

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14:00 Uhr: LORA International – Deutsche Friedensgesellschaft

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 08. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate

17:00 Uhr: Themen am Mittwoch

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Verdifrauen

20:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21:00 Uhr: Gegensprechanlage

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: daydream von Marc Zimmermann – https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

01:00 Uhr: Anti-War-Songs und Friedenslieder

02:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München zum Thema Tanzverbot und sog. Stille Tage im November

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat

05:00 Uhr: Freie Radios: Grundfragen der Zeit – ein Konzertgespräch mit dem Liedermacher Gerhard Schöne in Dresden

06:00 Uhr: L’ora Italiana

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Anti-War-Songs und Friedenslieder

09:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München zum Thema Tanzverbot und sog. Stille Tage im November

10:00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat

14:00 Uhr: Freie Radios: Grundfragen der Zeit – ein Konzertgespräch mit dem Liedermacher Gerhard Schöne in Dresden

15:00 Uhr: L’ora Italiana

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 09. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

17:00 Uhr: Lassen Sie sich überraschen!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Ökoredaktion

20:00 Uhr: Inforadio barrierefrei – Vorhandenheit und Zustand von Behindertentoiletten

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate

02:00 Uhr: Themen am Mittwoch

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Verdifrauen

05:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06:00 Uhr: Gegensprechanlage

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate

09:00 Uhr: Themen am Mittwoch

10:00 Uhr: daydream von Marc Zimmermann – https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Verdifrauen

14:00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15:00 Uhr: Gegensprechanlage

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 10. November 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: 0176 OI City

17:00 Uhr: Poesieboten

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

02:00 Uhr: Lassen Sie sich überraschen!

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Ökoredaktion

05:00 Uhr: Inforadio barrierefrei – Vorhandenheit und Zustand von Behindertentoiletten

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

09:00 Uhr: Lassen Sie sich überraschen!

10:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Ökoredaktion

14:00 Uhr: Inforadio barrierefrei – Vorhandenheit und Zustand von Behindertentoiletten

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Time for Jazz – Swing In