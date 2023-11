Bimovie 29 – Eine Frauenfilmreihe

Weihnachten kommt bald, Bimovie 29 – Die Frauenfilmreihe ist zum Glück jetzt schon da.

Im Kino Neues Maxim in der Landshuter Allee 33 in München.

Die Macherinnen des ältesten queeren Filmfestivals in München, zeigen vom 02.- 08.11. wieder eine Reihe qualitativ hochwertiger Filme von Frauen, über Frauen, aber nicht nur für Frauen.

Den Fokus, so schreiben die Geierwallis, wie sie sich nennen, in ihrer Pressemitteilung zur Auswahl der Filme haben sie auf einen Dialog der Generationen gelegt. Und weiter: „es gibt nur wenig Räume, wenig Gelegenheiten, in denen ein Austausch zwischen älteren und jüngeren Menschen stattfindet. Mit Bimovie 29 wollen wir dies ändern und freuen uns in diesem Sinne auf zahlreiche Besucher*innen jeden Alters.“

Neben den vielen tollen Filmen gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Stummfilm, dieses Mal Norrtullsligan. Den Sound dazu liefert live Michaela Dietl mit ihrem Akkordeon.

Die Filmemacherin Marita Stocker ist mit ihrem Film Rock Chicks ebenfalls dabei und „beweist“ dass der König des Rock & Rolls in Wirklichkeit eine Königin war.

Der Besuch der Frauenfilmreihe lohnt sich auf alle Fälle.

Das gesamte Programm, alle Filmbeschreibungen, Fotos und Infos zu Preisen und Vorführzeiten finden Sie unter www.bimovie.de

www.facebook.com/bimoviefrauenfilmreihe

Bimovie wird veranstaltet von den Geierwallis, Mitglied im Verein Filmstadt München e.V. und in Zusammenarbeit mit dem KulturLaden Westend, gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Hier könnt Ihr ein Interview mit Katrin und Monique von den Geierwallis hören.

Tyna von Radio LORA hat mit ihnen gesprochen. (nicht vergessen: Lautsprecher einschalten. 😉