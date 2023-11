Am 25. November jährt sich wieder der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Kindern und nicht-binären Menschen. Doch reicht so ein „Gedenktag“ aus, um diese Gewalt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken? Warum wird sie eher wie ein Nischenthema behandelt und nicht als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen?

„Würden wir am Ende eines Jahres eine Schweigeminute für jede in Deutschland von ihrem (Ex-)Partner ermordete Frau halten, schwiegen wir über zwei Stunden. Gedächten wir aller Frauen, die einen Tötungsversuch überlebt haben, wären es sechs Stunden. Und würden wir für jede frauenverachtende Tat, jede erlittene Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Herabwürdigung, sexuelle Nötigung und Belästigung den Mund halten, könnten wir das Reden langfristig einstellen. Aber Schweigen hilft nicht“, schreibt die Berliner Anwältin Christina Clemm in ihrem neuen Buch „Gegen Frauenhass“.

„Gewalt gegen Frauen – erkennen und bekämpfen. Wie äußert sich geschlechtsbezogene Gewalt? Und was können wir dagegen tun?

Darüber diskutieren wir mit Dr. Linda Sauer, Philosophin und Politiologin sowie Simone Eiler vom Bayrischen Flüchtlingsrat.