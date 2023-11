100 Jahre Hitler-Putsch

Vor 100 Jahren griff Hitler zum ersten Mal nach der Macht. Am 8 November begann der Putschversuch im Münchner Bürgerbräukeller und wurde am 9. November am Odeonsplatz niedergeschlagen.

Wie es nur drei Jahre nach der Novemberrevolution von Kurt Eisner zu einem faschistischen Putschversuch kommen konnte, wie dieser historisch einzuordnen ist und was die direkten Auswirkungen waren, darüber haben wir mit Bernward Anton vom Archiv der Münchner Arbeiterbewegung geredet.