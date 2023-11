Die NeuLand Zeitung – Sprachrohr für Menschen mit Flucht- und Migrationskompetenz

Über Geflüchtete und Menschen mit Migrationskompetenz hört man allerhand, von ihnen dagegen sehr wenig. Was sind ihre Geschichten, Empfindungen und Träume? Was haben sie zurückgelassen und wie gehen sie mit den Herausforderungen in der neuen Heimat um? Die NeuLand Zeitung soll Menschen als Sprachrohr dienen, die sonst kaum gehört werden und Begegnung und Dialog auf Augenhöhe fördern. In ihrer neuen Ausgabe beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren sowie die Redakteurinnen und Redakteure mit den eigenen Wurzeln, mit der eigenen Identität. Anlässlich einer geplanten Lesung am 17.11. sprachen wir mit Taha Karem und Michelle Carstens.

Interview von Tabea Poczka mit Taha Karem und Michelle Carstens – 13.11.2023 – 7:56 Minuten