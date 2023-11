Wie unterscheiden sich die Freien Radiosender von den öffentlich rechtlichen und wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Diese Fragen stellten sich Radioschaffende auf dem Kongress von 02.11.-05.11.23 in Halle, an dem auch Radio LORA sich beteiligte. Unsere Mitarbeiterin Tabea Poczka nahm an dem Kongress teil, der unter dem Label „Zukunftswerkstadt Community Media“, 36 Radioinitiativen zusammenführte.

Interview von Martina Baginsky mit Tabea Poczka – 06.11.2023 – 16:35 Minuten