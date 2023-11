Im Narrenland – Zusammenleben im Extremismus – Ein mobiles Musiktheater

Inwiefern können wir unsere eigene Sozialisation hinterfragen und von der Vielfalt unserer Gesellschaft profitieren? Können wir in der Begegnung mit anderen Menschen alte Denkmuster aufbrechen und Raum für Neues schaffen? Taha Karem und Stephan Lanius haben in ihrer Auseinandersetzung mit diesen Themen ein Mobiles Musiktheater entwickelt, welches am 11.11.2023 um 20 Uhr im Pelkovenschlössl in Moosach und am 16.11.2023 um 19 Uhr in der Mohrvilla in Freimann an einem festen Standort aufgeführt werden soll. Heute stellten sich die beiden den Fragen unserer Redaktion rund um ihr Stück „Im Narrenland – Zusammenleben im Extremismus“.

Interview von Tabea Poczka mit Stephan Lanius und Taha Karem – 10.11.2023 – 13:24 Minuten