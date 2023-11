Maßnahmenpaket Pflege 2023

Die Relevanz des Pflegeberufs ist spätestens seit Corona verstärkt zutage getreten. Dennoch wurden bisher kaum Maßnahmen getroffen, den verheerenden Personalmangel zu beheben und junge Menschen von den Vorzügen des Berufs zu überzeugen. Nun soll die Attraktivität der Pflege durch die Verbesserung der Arbeits-, Lebens- und Ausbildungsbedingungen endlich gesteigert werden. Ein Lenkungskreis – bestehend aus Mitgliedern der im Gesundheitsausschuss vertretenen Fraktionen, einer Vertreter*in der städtischen Gesellschaften München Klinik und Münchenstift, der betrieblichen Interessensvertretungen, dem Seniorenbeirat und verschiedenen Patient*innenorganisationen – hat einen Maßnahmenkatalog entworfen, der am 23.11.2023 als Beschlussvorschlag diskutiert werden soll. 2024 werde man erneut tagen, um weitere Notwendigkeiten zu erläutern und den Katalog entsprechend zu erweitern. Der Beschlussvorschlag sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, so Stefan Jagel von der Partei die LINKE. Wir sprachen mit ihm über Inhalte und Prognosen des Vorschlags.

Interview von Tabea Poczka mit Stefan Jagel – 17.11.2023 – 4:17 Minuten