Radio LORA ist in diesem Jahr seit 30 Jahren auf Sendung

Eine Erfolgsgeschichte.

Erreicht wurde das durch Menschen, die ehrenamtliche Arbeit geleistet haben und durch Geld und Sachspenden von Menschen, die die Medienvielfalt und unsere Aktionen für wichtig erachten.

Also durch Menschen wie Dich.



2025 muss sich LORA wieder um die Sendefrequenz auf UKW und DAB+ bewerben. Hier zählt immer auch der wirtschaftliche Zustand des Radios.

Durch extrem gestiegene Unkosten und den stark eingebrochenen Zuwendungen ist unsere Bilanz, gelinde gesagt, tief im Minus.

Wir bitten Dich uns zu helfen, damit wir Gemeinsam die Münchner Rundfunklandschaft bunt halten können, während selbst der BR anfängt Kulturprogramm zu streichen.



Mit ein wenig Engagement von Dir kannst Du uns sehr helfen. z.B. durch die Sparkasse München

und ihre Verdoppelungsaktion am 05.Dezember über diese Link: http://wirwunder.de/projects/87065 oder diesen https://www.betterplace.org/de/projects/87065

spendest Du an LORA 20 €, kommen 40 € bei uns an. Bei 100 € Spende kommen 200 € bei uns an.



von Dienstag, 05. Dezember 2023, 09:00 Uhr (bitte nicht vor 09:00 Uhr spenden!)

bis Donnerstag, 07. Dezember 2023, 23:59 Uhr gibt die Sparkasse zu allen Einzelspenden (bis 100,00 €) nochmal den gleichen Betrag dazu.

Insgesamt stellt die Stadtsparkasse München dafür 10.000,00 € zur Verfügung.



5 weitere Möglichkeiten uns im Dezember zu unterstützen gibt es an allen 4 Adventssonntagen ab 00:01 Uhr Nachts. Spenden bis 100 € an LORA, werden um 15% erhöht, bis der Topf von je 8000 € leer ist.

Letzte Chance ist der Silvestersonntag. Auch da mit 15% Plus.

LORA kann jeden Euro gebrauchen.

Verbreite das bitte auch unter Deinen Bekannten.

Für Spenden direkt über die Sparkasse (ohne Verdoppelung) sind wir ebenfalls dankbar.

Empfänger: LORA Förderverein e. V,

IBAN: DE09 7015 0000 0088 1501 15 SWIFT-BIC: SSKMDEMMXXX

Vielen lieben Dank sagen

Eure Radio-Aktiven von LORA München auf der 92,4

und der Radio LORA Förderverein e,V.

Gelebte Rundfunkvielfalt geht leider nicht Kostenlos.