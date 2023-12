Zeitgenössische Musik inspiriert von der Schließung eines Museums

Am 7.1.24 schließt das Münchner Stadtmuseum für sieben lange Jahre seine Türen, ab dem 8.11. gibt es bei freiem Eintrit ein reichhaltiges Sonderprogramm, in dem die Musikbaustelle Kollabs bei der Gestaltung eines experimenteller Raumes eine besondere Funktion einnimmt, weil hier in den nächsten zwei Monaten die doch manchmal eher starre Museumsroutine gesprengt wird, es Raum für das Unerwartete, Spontane gibt.

Zusätzlich ein Mitschnitt der Pressekonferenz am 7.11., in dem auf einzelne Programmteile des zweimonatigen Sonderprogramms näher eingegangen wird. Und in dieser siebenjährigen Pause soll nicht nur das Gebäude des Museums generalsaniert sondern auch Fragen nach der Zukunft dieses Ortes auch in Hinblick auf seine Bedeutung in der Stadtgesellschaft gestellt und in Diskussionen ansatzweise beantwortet werden.

Dazu Musik von Kollabs 1, Mitschnitte von Konzerten der letzten Kooperation dieser Musikbaustelle mit dem Münchner Stadtmuseum.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel – 08.11.2023 – 59:03 Minuten