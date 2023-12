Semesterticket für Studierende – die politische Vertretung der studentischen Interessen fordert mehr Transparenz, Planungssicherheit und Bezahlbarkeit

Ein Drittel der Studierenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Dennoch ermöglicht die Bundesregierung ihnen weder eine transparente, noch eine planungssichere und kostengünstige Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Durch den fehlenden bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt sind Studierende jedoch oft auf den ÖPNV angewiesen. Umso wichtiger, dass sie in die Verhandlungen über das Semesterticket miteinbezogen werden. Wir sprechen mit Eske (möchte nur beim Vornamen genannt werden) von der politischen Vertretung der studentischen Interessen der Humboldt Universität Berlin über die Forderung der Berliner Studierendenschaften.

Interview von Tabea Poczka mit Eske – 08.12.2023 – 3:30 Minuten