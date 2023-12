Rap und Bewegung im Dezember

In der Dezember-Ausgabe geht es um drei Platten mit deutschen Rap-Texten zu sozialen Themen: Sergej Lubic (aka Sir Serch) beschreibt auf seinem Album „Blumen im Abfall“ deutsche Krisen und den Wandel der Zeit; Die Weltuntergäng berappt die Wohnungsnot zwischen Einschluss und Ausschluss auf ihrem Album „Der Aufstieg und Fall der Weltuntergäng“; die Crew Arm & Hässlich malt ihr „Final Portrait“ (Release-Konzert in München am 1.5.24). Zu den letzten beiden Platten führte Lion von Rap und Bewegung Interviews, die in der Sendung ausschnittweise Platz fanden.

Ganze Sendung mit GEMA-Inhalten – 11.12.2023 – eine Woche nachhörbar