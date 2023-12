Vergabe des Friedensnobelpreises 2023

Die iranische Aktivistin Narges Mohammadi hat gestern, am Tag der Menschenrechte, in Oslo den diesjährigen Friedensnobelpreis verleihen bekommen, für „ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran“ und für die „Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“. Den Preis bekommt sie außerdem, so die Jury, stellvertretend für die 100.000 Frauen, die unterdrückt und ihrer Freiheit beraubt werden – von einer unbelehrbaren Regierung. Sie konnte den Preis nicht selbst in Empfang nehmen, da sie im Teheraner Evin-Gefängnis eingesperrt ist, wieder einmal, und diesmal für weitere acht Jahre.

Wir haben Kontakt aufnehmen können zu einer weiteren iranischen Aktivistin, die ihr hoffentlich von diesem Beitrag berichten und ihr unsere Glückwünsche zu dieser wichtigen Auszeichnung übermitteln kann. Am Telefon spreche ich mit Surin Zakikhani. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie es für ihre Kinder war, für sie den Preis in Empfang zu nehmen.

Interview von Tyna Baginski mit Surin Zakikhani – 11.12.2023 – 20:53 Minuten