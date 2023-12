Hintergründe zum Baumbestand auf dem Kösc-Garten

In letzter Zeit wurde es lauter und lauter um den Kösc-Garten in München. Auf diesem schönen Stückchen Grün mitten auf der stark versiegelten Schwanthalerhöhe konnte man sich erholen, kreativ werden und einen Kinder- und Jugendtreff gab es auch. 2015 wurde beschlossen, dass dort ein neuer Jugendtreff und Büroflächen gebaut werden sollen. Was dabei unter den Tisch fiel, war, wie viel Grünfläche und Bäume dafür vernichtet werden. Das stößt nicht nur Gisela Krupski vom Bund Münchner Bürgerinitiativen und Rainer Lang, Bürgerinitiative Pasinger Grün und passionierter Baumanwalt, auf. Wir haben mit beiden ein Gespräch über die Hintergründe geführt. Gisela Krupski bringt uns auf den neuesten Stand.

Es hätte Alternativen gegeben, darüber sind sich alle einig – jedoch lässt sich die Stadt nicht bewegen. Auch wenn der Kösc-Garten wohl verloren ist, gibt es Ideen, die Bäume wenigstens umzupflanzen, um ihren Wert an anderer Stelle zu erhalten.

Das vollständige Gespräch hören Sie hier.

Ein Interview von David Westphal mit Gisela Krupski und Rainer Lang – 14.12.2023 – 21:39 Minuten